«Россия должна сделать то же самое». Президент Финляндии поговорил с Зеленским и обратился с призывом к Москве

Стубб после разговора с Зеленским призвал Россию к полному прекращению огня

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в социальной сети X.

Стубб раскрыл детали разговора с Зеленским

Стубб назвал Зеленского своим другом и подчеркнул, что ему приятно общение с украинским лидером. По его словам, Киев согласился на полное и безоговорочное прекращение огня, поэтому он обратился к Москве с аналогичным призывом.

Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия... должна сделать то же самое Александр Стубб президент Финляндии

Глава государства добавил, что Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира.

До этого Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, поскольку она якобы затягивает мирное урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, Москва выбрала тактику выдвижения новых условий, из-за которых переговорный процесс якобы затягивается. При этом ранее политик призывал вооружить Украину «до зубов», чтобы она использовала тактику сдерживания.

В России уже поддержали прекращение огня

Президент России Владимир Путин выступает за идею прекращения огня на Украине, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что достижению соглашения мешают проблемы, которые украинские власти не в состоянии решить.

Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

В частности, Киев не способен контролировать действия ряда экстремистских и националистических подразделений. Кроме того, остается неясным вопрос дальнейшей милитаризации Украины.

Путин также предлагал обсудить введение временного управления на Украине под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и ряда стран. По его мнению, это позволит провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

Договоренность хотели достигнуть до Пасхи

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывала добиться прекращения огня на Украине до католической Пасхи, которую будут отмечать 20 апреля. Вашингтон уведомлял европейских политиков о своем намерении.

Однако позже издание The Telegraph со ссылкой на источники написало, что Белый дом сомневается в таком развитии событий. Журналисты утверждают, что неспособность добиться полного прекращения огня к апрелю или маю станет серьезным ударом для Трампа.

24 марта в Эр-Рияде состоялись самые долгие переговоры России и США по Украине. Делегации общались больше 12 часов, решая вопросы в том числе о скором окончании конфликта. Тогда же стороны захотели разработать механизм прекращения огня по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 дней.

Москва и Вашингтон также согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары. Речь идет про объекты энергосистемы.

Украину уличили в нарушении договоренности

Дмитрий Песков заявлял, что Киев нарушил условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики. По его мнению, это является основанием для недоверия украинским властям. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва неоднократно предупреждала представителей других стран об этой проблеме.

26 марта Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нанесении атак по трем российским объектам энергетики. По данным ведомства, под удар попали энергообъект в Курской области, а также газохранилище в Крыму и энергетическая инфраструктура в Брянской области.

В Киеве обвинения отрицали. При этом Зеленский признал соблюдение Россией договоренностей. «Сегодня [26 марта] ночью не было атак на энергетику (...). А Украина не отвечала по энергетике также», — сказал он.