В России заявили о свободе от моратория на удары по объектам энергетики

Депутат ГД Колесник: С 17 апреля РФ свободна от моратория на удары по энергетике

С 17 апреля у России есть свобода от обязательств, которые накладывал на нее мораторий на удары по объектам энергетики. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Андрей Колесник, его цитирует «Газета.Ru».

По словам парламентария, любые действия, которые предпримет российское военное командование, будут оправданы и военные свободны поступать так, как сочтут нужным.

При этом военный эксперт Виктор Литовкин не исключил, что президент России Владимир Путин может продлить действие моратория. «Дальнейшие действия России будут зависеть от решения президента Путина, потому что он является верховным главнокомандующим. Он может продлить на неделю этот мораторий, может сказать, что это совершенно бесполезно, и прекратить его действие», — объявил Литовкин.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил «Ленте.ру», что только Россия соблюдала 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам, а Украина продолжала подобные атаки.