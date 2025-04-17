В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань российского города заработала в обычном режиме с 17:22 по московскому времени. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, пояснил Кореняко. По его словам, в период их действия на запасные аэродромы отправили три самолета, летевших в Волгоград.

16 апреля два других российских аэропорта — Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде — временно ограничивали работу по приему и выпуску воздушных судов. Такие меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.