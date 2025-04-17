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13:21, 17 апреля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью уборщицы после нанесения макияжа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @goar_avetisyan

В сети восхитились внешностью уборщицы после нанесения макияжа популярной визажисткой Гоар Аветисян. Соответствующее видео появилось на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале работница предстала перед камерой в серой униформе, без косметики и с завязанными в низкий хвост волосами. Затем она позировала в облегающем красном платье с глубоким декольте, декоративной косметикой на лице и объемной укладкой волнами.

Зрители оценили данную трансформацию в комментариях. «Она эталон красоты!», «Какая красивая девушка», «Невероятная красавица» «У нее зубы как у звезды», «Чудесное преображение», — заявили юзеры.

В свою очередь, Аветисян рассказала, что встретила уборщицу Майю (фамилия не указывается) в ресторане в Ереване. Несколько лет назад девушка потеряла первого супруга и впоследствии переехала в Армению из Индии с дочерью и вторым мужем, который работает курьером. Также известно, что героиня ролика отказалась от рождения второго ребенка, поскольку семья не может позволить себе его содержание.

Ранее в апреле сообщалось, что дворник Ноппаджит Мин Сомбунсате из Бангкока, Таиланд, стала моделью благодаря снимку российского фотографа Семена Резчикова.

ЖЗЛ
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