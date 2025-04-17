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10:01, 17 апреля 2025Экономика

В Сочи назвали один из самых холодных дней десятилетия

Биолог Силкин: 11 апреля стал одним из самых холодных дней в Сочи за 10 лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Прошлая пятница, 11 апреля, стала одним из самых холодных дней в Сочи за последнее десятилетие. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета «Сириус» Павел Силкин, пишет ТАСС.

По словам эксперта, температура воздуха в этот день опускалась до 0,8 градуса — в последний раз так было 5 апреля 2015 года. «Если смотреть последнее десятилетие, с 2014 года, то 11 апреля 2025 года можно назвать одним из двух дней с самой низкой температурой», — пояснил Силкин.

Ученый подчеркнул, что в самые холодные дни апреля особенно ярко заметны особенности рельефа города: если в районе метеостанции температура приближалась к нулю градусов, то в предгорных и горных районах она могла быть ниже нуля.

Между тем среда, 16 апреля, оказалась самым теплым днем в Москве за всю историю наблюдений. К 14 часам воздух в столице прогрелся до плюс 21,2 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда, который держался 105 лет.

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