В Союзном государстве пообещали провести реформы по последнему слову науки

Госсекретарь СГ Глазьев пообещал провести реформы по последнему слову науки

В Союзном государстве (СГ) будут проведены реформы по последнему слову экономической науки. Провести реформы пообещал госсекретарь объединения Сергей Глазьев, передает БелТА.

«Все будет сделано по последнему слову экономической науки», — заявил чиновник на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глазьев отметил, что реформы коснутся расширения сотрудничества экономик России и Белоруссии, повышения конкурентоспособности товаров СГ, а также будут направлены на создание равных экономических условий для граждан двух стран.

Ранее Лукашенко рассказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о смене госсекретаря СГ. На место Дмитрия Мезенцева по совместному решению лидеров двух стран пришел экономист Сергей Глазьев.