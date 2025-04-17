Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 17 апреля 2025Бывший СССР

В Союзном государстве пообещали провести реформы по последнему слову науки

Госсекретарь СГ Глазьев пообещал провести реформы по последнему слову науки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Союзном государстве (СГ) будут проведены реформы по последнему слову экономической науки. Провести реформы пообещал госсекретарь объединения Сергей Глазьев, передает БелТА.

«Все будет сделано по последнему слову экономической науки», — заявил чиновник на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Глазьев отметил, что реформы коснутся расширения сотрудничества экономик России и Белоруссии, повышения конкурентоспособности товаров СГ, а также будут направлены на создание равных экономических условий для граждан двух стран.

Ранее Лукашенко рассказал, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о смене госсекретаря СГ. На место Дмитрия Мезенцева по совместному решению лидеров двух стран пришел экономист Сергей Глазьев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержание мигрантов в московской бане обернулось международным скандалом. Как развивались события?

    Названа модная замена белой рубашке

    В России ответили на недовольство западных компаний условиями возвращения в страну

    Российские туристы массово устремились в маленькие города страны

    Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

    Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за скользкую дорогу

    Работавший с Украины российский депутат рассказал об обысках местных силовиков

    Европейский центробанк приготовился к торговой войне и снизил ставки

    Путин наградил орденом Мужества погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

    Пассажиры получили травмы из-за обрушения потолка в салоне самолета в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости