Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 17 апреля 2025Мир

В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

Дэвис: Зеленский и Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен поставить главе Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. С таким призывом выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По его мнению, Трампу следует потребовать от Зеленского согласиться на договоренности, которые достигнут Вашингтон и Москва, а в случае отказа «отойти в сторону» и позволить украинскому лидеру «вести дела так, как тот сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа». «Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором», — считает Дэвис.

Он отметил, что американский лидер и его украинский коллега преследуют взаимоисключающие цели. Так, по словам экс-подполковника, Трамп стремится положить конец украинскому конфликту, в то время как Зеленский добивается вечной войны, надеясь вынудить президента России Владимира Путина заключить выгодное для Киева соглашение.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал срок ответа России по предложению о прекращении огня

    ВСУ ударили по Энергодару

    Военкоры сообщили о «проламывании» обороны ВСУ на одном участке

    Комбат ВСУ рассказал о масштабном нашествии России

    Инвалид из российского города оказалась вынуждена девять лет ползать по подъезду

    «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» и оказался в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина

    Трамп отказался считать себя фанатом Зеленского

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США

    Талибы высказались об отношениях с Россией

    В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости