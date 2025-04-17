В США потребовали от Трампа поставить Зеленскому ультиматум

Дэвис: Зеленский и Дональд Трамп преследуют взаимоисключающие цели

Президент США Дональд Трамп должен поставить главе Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. С таким призывом выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

По его мнению, Трампу следует потребовать от Зеленского согласиться на договоренности, которые достигнут Вашингтон и Москва, а в случае отказа «отойти в сторону» и позволить украинскому лидеру «вести дела так, как тот сочтет нужным, с любой помощью, которую ему окажет Европа». «Лучшее, что Трамп может сделать ради мира, — это поставить Зеленского перед выбором», — считает Дэвис.

Он отметил, что американский лидер и его украинский коллега преследуют взаимоисключающие цели. Так, по словам экс-подполковника, Трамп стремится положить конец украинскому конфликту, в то время как Зеленский добивается вечной войны, надеясь вынудить президента России Владимира Путина заключить выгодное для Киева соглашение.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Трампа ввести режим жестких санкций против Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине.