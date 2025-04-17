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05:09, 18 апреля 2025Бывший СССР

Военблогер объяснил видео удара авиабомбы ФАБ-1500 по многоэтажке в Купянске

Рожин: ВСУ превратили большинство домов на окраинах Купянска в крепости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»

Военный блогер Борис Рожин объяснил удар российской авиабомбой по многоэтажке в Купянске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще в прошлом году превратили большинство домов на окраине города в крепости. В подвалах располагаются пункты временной дислокакции, а на крышах установлены средства наблюдения и связи. «Штурм Купянска простым не будет», — резюмировал эксперт.

О попадании авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в многоэтажный дом в Купянске сообщалось 17 апреля. На появившихся в сети кадрах видно, как боеприпас попадает в здание, после чего происходит мощный взрыв. Судя по тому, что съемка началась до удара, можно предположить, что автором видео является наводчик Вооруженных сил (ВС) РФ.

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