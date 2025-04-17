«Волк-оборотень» обворовал магазин при луне

NYPost: В США преступник в маске волка-оборотня обворовал магазин при луне

В американском штате Луизиана разыскивают преступника в маске волка-оборотня, который обворовал магазин. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел ночью 15 апреля в городе Новый Орлеан. На странице в соцсети полицейского отделения города написано, что «оборотень» выбил заднюю дверь магазина, ломом вскрыл кассовые аппараты и забрал наличность. После этого взломщик набрал несколько пакетов различных товаров и скрылся. Отдельно отмечается, что в момент преступления над Новым Орлеаном ярко светила луна.

Несмотря на маскировку, злоумышленника удалось легко вычислить. Выяснилось, что он перелезал через ограду магазина без маски, попал на запись камеры видеонаблюдения и только потом облачился в оборотня. Преступником оказался 19-летний Кеддрик Демон Джонс, которого в данный момент разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали пенсионера, который обворовал десятки домов и угостил десятки незнакомцев суши в дорогих ресторанах. На допросе пожилой мужчина заявил, что кормил людей в ресторанах, потому что хотел выглядеть круто.