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19:58, 17 апреля 2025Из жизни

«Волк-оборотень» обворовал магазин при луне

NYPost: В США преступник в маске волка-оборотня обворовал магазин при луне
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WVUE FOX 8 New Orleans / YouTube

В американском штате Луизиана разыскивают преступника в маске волка-оборотня, который обворовал магазин. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел ночью 15 апреля в городе Новый Орлеан. На странице в соцсети полицейского отделения города написано, что «оборотень» выбил заднюю дверь магазина, ломом вскрыл кассовые аппараты и забрал наличность. После этого взломщик набрал несколько пакетов различных товаров и скрылся. Отдельно отмечается, что в момент преступления над Новым Орлеаном ярко светила луна.

Несмотря на маскировку, злоумышленника удалось легко вычислить. Выяснилось, что он перелезал через ограду магазина без маски, попал на запись камеры видеонаблюдения и только потом облачился в оборотня. Преступником оказался 19-летний Кеддрик Демон Джонс, которого в данный момент разыскивают.

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