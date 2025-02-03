Пенсионер обворовал 63 дома и на украденные деньги угостил десятки незнакомцев суши

71-летний японец обворовал 63 дома и угостил десятки незнакомцев в ресторанах

В Японии арестовали пенсионера из префектуры Фукуока, который обворовал десятки домов и угостил десятки незнакомцев суши в дорогих ресторанах. Об этом пишет Japan Times.

71-летний Казунори Инагаки был известен многим рестораторам и жителям города Китакюсю и его окрестностей своей щедростью. Пожилой мужчина часто появлялся в заведениях и объявлял, что платит за всех посетителей в зале. Порой он оплачивал случайным знакомым очень дорогие суши, которые стоили по 300 тысяч йен (191 тысяча рублей).

Когда Инагаки спрашивали, откуда у него столько денег, он говорил, что у него своя ферма, где он выращивает клубнику и продает ее за большие деньги. Однако в конце 2024 года японца арестовали. Полиция выяснила, что он никогда не работал на ферме, а занимался кражами со взломом. Следователи считают, что только с сентября 2023 года по октябрь 2024 он обворовал 63 дома в провинциях Фукуока, Оита и Кумамото на общую сумму 9,3 миллиона иен (около шести миллионов рублей).

Также выяснилось, что преступная деятельность Инагаки действительно имела некоторое отношение к фермерству — он орудовал в сельскохозяйственных общинах днем, когда хозяева были в поле или уезжали по делам. Кроме того, его жертвами стали две пенсионерки в возрасте 76 лет и 91 года.

Сначала Инагаки отрицал вину и говорил, что «не помнит, чтобы делал что-то подобное», однако в итоге сознался. Пенсионер утверждал, что стал совершать преступления, потому что ему не хватало пенсии, «чтобы выжить». Однако, когда Инагаки напомнили о походах по дорогим ресторанам и оплату счетов незнакомцев, он заявил: «Я платил за них, потому что хотел выглядеть круто».

Ранее в Японии арестовали пожилого владельца суши-ресторана, который обворовал рыбную лавку своего знакомого. Пожилой взломщик украл шесть кусков карасуми.

