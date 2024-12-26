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20:27, 25 декабря 2024Из жизни

78-летний ресторатор вломился в рыбную лавку и украл карасуми на 28 тысяч рублей

В Японии 78-летний владелец ресторана вломился в рыбную лавку и украл карасуми
Никита Савин
Никита Савин

Фото: David Shih / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали пожилого владельца суши-ресторана из префектуры Сидзуока, который вломился в рыбную лавку и украл карасуми. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в городе Нумадзу в понедельник, 23 декабря. По версии следствия, утром 78-летний ресторатор вскрыл дверь магазина в портовом районе города и украл шесть кусков карасуми общей стоимостью около 44 тысяч йен (28 тысяч рублей).

Хозяин в момент кражи находился на втором этаже лавки и услышал шум внизу. Он выглянул в окно и увидел пожилого преступника, убегающего с добычей. Позже выяснилось, что мужчины были знакомы.

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Вскоре полиция задержала взломщика, который сразу же признался в содеянном. Мотивы преступления неизвестны.

В феврале сообщалось, что в США задержали 83-летнего Дональда Беннетта, известного под прозвищем Прыгающий бандит. Пожилой преступник с подельником ограбили семь банков.

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