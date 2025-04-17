ВСУ столкнулись с проблемой при попытках перехвата российских бойцов на мотоциклах

Полковник Алехин: Дроны ВСУ не могут догнать российских бойцов на мотоциклах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемой при попытке перехватить российских бойцов на мотоциклах. Об этом рассказал полковник Геннадий Алехин.

По его словам, стандартные украинские дроны не могут догнать мотоциклистов, которые развивают скорость свыше 130 километров в час.

Кроме того, судя по радиоперехватам, командиры ВСУ жалуются на то, что российские военные преодолевают минные поля, поскольку противотанковые мины не срабатывают на легкую технику, добавил Алехин.

Ранее стало известно, как российский боец с позывным Карен на мотоцикле заминировал путь ВСУ к отступлению. Как рассказал его командир с позывным Бад, в результате этого подорвались две единицы украинской военной техники.