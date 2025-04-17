Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 17 апреля 2025Мир

Захарова назвала любимый мем

Захарова высмеяла коалицию желающих и назвала ее любимым мемом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «коалицию желающих» по Украине, назвав ее своим любимым мемом. Об этом она заявила на брифинге по вопросам внешней политики, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ну и, конечно, любимый мой мем — это коалиция желающих», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала прошедшую 10 апреля в Брюсселе встречу министров обороны стран коалиции. По ее словам, никаких прорывов по итогам встречи достигнуто не было, так как Парижу и Лондону не удалось заручиться поддержкой идеи размещения европейских войск на территории Украины. Саму эту идею Захарова назвала безумной.

10 апреля появилась информация, что только 6 из 30 европейских стран «коалиции желающих» выразили готовность направить свои войска на Украину после заключения перемирия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский депутат четыре года работал с Украины. Как это возможно и что он рассказал?

    Людям с запорами предложили альтернативу слабительным

    Бывший глава МЧС российского региона набрал взяток на сумму более 1,5 миллиона рублей

    Сталинист отправился в колонию за оскорбление президента России

    В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки на Рязанскую область

    В Кремле высказались о принадлежности Донбасса в контексте переговоров по Украине

    «Хочу сказать за мертвых». Российский боец обратился к Путину и Белоусову из-за произвола командира

    Основателя российского рехаба осудят по делу о расправе над постояльцем

    Пользу для российской экономики от ослабления санкций США оценили

    Захарова назвала любимый мем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости