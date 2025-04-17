Захарова назвала любимый мем

Захарова высмеяла коалицию желающих и назвала ее любимым мемом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла «коалицию желающих» по Украине, назвав ее своим любимым мемом. Об этом она заявила на брифинге по вопросам внешней политики, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ну и, конечно, любимый мой мем — это коалиция желающих», — сказала она.

Так Захарова прокомментировала прошедшую 10 апреля в Брюсселе встречу министров обороны стран коалиции. По ее словам, никаких прорывов по итогам встречи достигнуто не было, так как Парижу и Лондону не удалось заручиться поддержкой идеи размещения европейских войск на территории Украины. Саму эту идею Захарова назвала безумной.

10 апреля появилась информация, что только 6 из 30 европейских стран «коалиции желающих» выразили готовность направить свои войска на Украину после заключения перемирия.