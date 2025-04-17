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14:34, 17 апреля 2025Бывший СССР

Захарова предупредила Эстонию об ответных мерах России

Захарова: Россия отреагирует на противоправные действия Эстонии в Балтике
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В случае противоправных действий в отношении российских кораблей в Балтийском море со стороны Эстонии Россия отреагирует соразмерно рискам и угрозам, исходящим от республики как члена НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнила, что 14 апреля власти Эстонии наделили военно-морские силы правом применять силу в отношении иностранных судов, а также перенаправлять или даже топить их. По словам Захаровой, Россия решительно осуждает «пиратские замашки» Эстонии, так как предоставленные флоту республики полномочия выходят за рамки международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Она выразила надежду, что страны, которые следуют международному праву, дадут объективную оценку решению Таллина, «которое создает существенные риски для судоходства на Балтике и безопасности в регионе».

Ранее Захарова назвала любимый мем. По ее словам, это «коалиция желающих» по Украине.

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