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05:31, 17 апреля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Назван самый популярный способ кражи данных россиян через заражение техники

«Информзащита»: В 77% кражи данных россиян использовались стилеры
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В 77 процентах случаев атак, связанных с кражей идентификационных данных россиян, использовались программы-стилеры, выяснили эксперты холдинга «Информзащиты». Самый популярный способ угона чувствительной информации при заражении техники они назвали в беседе с «Лентой.ру».

Стилеры — это особый вид вредоносных программ, предназначенных для кражи конфиденциальных данных, сообщили специалисты. Чаще всего при помощи них злоумышленникам удается заполучить пароли от социальных сетей и мессенджеров (65 процентов), от электронной почты (32), приложений банков (28), государственных органов (27), а также от рабочих аккаунтов (24).

Эксперты предупредили, что мошенники могут использовать личные аккаунты жертвы для фишинга, шантажировать человека персональной информацией или осуществить атаку на компанию через рабочий аккаунт.

По данным холдинга, в 85 процентах от всех атак с использованием стилеров хакеры стремятся заполучить именно идентификационные данные. В январе-марте 2024 года попыток заполучить пароли при помощи таких программ было порядка 120 тысяч, а за аналогичный период 2025 года — уже более 185 тысяч.

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Главный способ распространения стилеров — фишинговые рассылки, предостерегли эксперты. Схема работает следующим образом: пользователь получает электронное письмо или сообщение в мессенджере с прикрепленным файлом, при скачивании которого на устройство устанавливается и вредоносное ПО.

Россиянам рекомендовали не скачивать файлы, полученные из сомнительных источников, использовать двухфакторную аутентификацию, создавать разные пароли для разных аккаунтов и регулярно менять их.

Обнаружить вредоносное ПО на устройстве, по словам специалистов, можно при помощи проверки через антивирус. Также стоит обращать внимание на изменения в функционировании компьютера: открытие приложений без ведома пользователя, более быстрый расход энергии, замедление реакции на передвижение курсора.

Ранее стало известно, что мошенники звонят россиянам от имени операторов сотовой связи и предлагают бесплатно ускорить интернет. Об этом россиян предупредили в МВД. В ведомстве сообщили, что злоумышленники убеждают россиян загрузить на телефон приложение, которое якобы улучшит качество связи.

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