Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:03, 17 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали встречи в Париже

Зеленский: Делегация от Украины будет участвовать во встрече в Париже
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Делегация от Украины будет участвовать во встрече по безопасности в Париже, на которую приедут представители Великобритании, Франции и Германии. Детали встречи раскрыл президент Украины Владимир Зеленский, передает издание «Интерфакс-Украина».

«Мы обсуждаем на уровне советников по нацбезопасности четырех стран гарантии безопасности — есть Великобритания, Франция, Украина и Германия. Далее есть встреча на уровне министров обороны», — заявил украинский лидер.

Он рассказал, что в составе украинской делегации на встречу отправились министр иностранных дел Андрей Сибига, глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустам Умеров.

Ранее Зеленский анонсировал подписание меморандума о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США. Оно может состояться 17 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты цели Трампа по перемирию на Украине

    В Германии назвали истинную цель пошлин США

    Россиянка отметила 108-летие

    Артемий Лебедев призвал брать пример с евреев в одном вопросе

    Пасха 2025 года станет одной из самых теплых в истории Москвы

    Зеленского обвинили в наплевательстве

    Ольга Бузова показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

    Жители Башкирии запечатлели неожиданное природное явление

    Следствие возбудило дело из-за заражения инфекцией в российской детском саду

    В Киеве назвали возможную дату объявления общего перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости