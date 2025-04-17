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05:03, 17 апреля 2025Забота о себе

Женщина узнала о тайном сексуальном пристрастии мужа и подала на развод

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина узнала, что ее муж много лет был клиентом профессиональной доминатрикс и платил деньги за то, чтобы служить ей. Необычную историю отношений опубликовал Daily Mail.

29-летняя женщина призналась, что знала о тяге мужа к БДСМ-практикам. По ее словам, однажды он предложил ей попробовать, она согласилась, но после одной попытки отказалась продолжать. «Примерно через год я спросила, не переживает ли он из-за этого. Он сказал, что нет и ему достаточно смотреть порно с БДСМ. Я ему поверила», — вспоминает автор письма.

Однако спустя несколько лет она заподозрила неверность супруга и решила проверить содержимое его ноутбука. Там она нашла подозрительную папку с названием «квитанции за дом», а внутри доказательство многолетней связи с профессиональной доминатрикс — электронные письма, фотографии и видео. «Сначала я позвонила своей лучшей подруге, и она сразу же приехала. Потом я позвонила ему и сказала, что все знаю. Он ничего не отрицал», — написала женщина.

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Автор письма добавила, что точно знает, что у мужа не было секса с доминатрикс, тем не менее она чувствует себя уязвленной из-за того, что он годами скрывал секрет и тратил семейный бюджет. В итоге она приняла решение развестись.

Ранее издание Uol рассказало историю о 54-летней католичке, которая ушла из церкви и стала свингером. Сначала женщина и ее супруг скрывали эротическое увлечение, но потом рассказали о нем знакомым и даже дали интервью телевидению.

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