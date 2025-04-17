Звезда Большого Московского цирка погиб на СВО

Артист Большого Московского цирка Назар Якубов погиб в зоне СВО

Артист Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Назар Якубов погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал учреждения.

«Героически погиб Назар Романович Якубов, цирковой артист, талантливый руководитель. Династийный артист на протяжении многих лет работал в стенах Большого Московского цирка. Он умел вдохновлять и объединять людей», — написано в обращении цирка.

Также сотрудники выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам артиста.

Ранее стало известно, что актер сериала «Невский» погиб в боях в Курской области. Он ушел добровольцем на СВО.