13-летняя девочка забеременела после сексуальной «русской рулетки» в школе

В Бразилии 13-летняя девочка забеременела после того, как сыграла в школе в «русскую рулетку» с сексуальным подтекстом. Об этом рассказало издание Dol.

Как отметила одна из учительниц, во время игры в «русскую рулетку» мальчики с эрегированными пенисами располагаются на стульях, после чего девочки по очереди садятся на них сверху. Причем происходит все без использования презервативов. Школьница, которая забеременела таким способом, не знает, кто является отцом ребенка.

По словам педагога, в «русскую рулетку» играли ученики школы, ежемесячное обучение в которой стоит около 28 тысяч рублей. После случившегося в стране снова разгорелась дискуссия о половом воспитании в учебных заведениях. Общественники убеждены, что государство должно проводить политику, направленную на предотвращение сексуального насилия, подростковой беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

Ранее женщина рассказала секс-коучу, что забеременела обманом, поскольку партнер не хотел детей. Когда она поняла, что готова к материнству, то перестала принимать противозачаточные таблетки.