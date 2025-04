Блогерша попыталась приготовить сок и попала в больницу с ожогами

Блогерша Kimmy Dutchy получила ожоги из-за брызнувшего в лицо сока из блендера

Блогерша из Нидерландов, известная под ником Kimmy Dutchy, попала в больницу с ожогами и повреждением роговицы после попытки приготовить сок. На опубликованные ею ролики обратил внимание портал Need to know.

Блогерша рассказала, что готовила в блендере сок из сельдерея и на несколько минут оставила прибор включенным. Затем она попыталась открыть крышку блендера, но та поначалу не поддавалась. «Мне пришлось применить силу, чтобы открыть ее, и содержимое брызнуло мне на лицо. И вот тогда начался кошмар», — заявила Kimmy Dutchy.

Блогерша отметила, что приготовленный сок оказался очень горячим и обжег ее. Блогерша вызвала скорую помощь, и ее доставили в больницу. Там у Kimmy Dutchy диагностировали ожоги и повреждение роговицы глаза более чем на 50 процентов. «Мне сделали несколько тестов на глазу, но пока не понятно, восстановится ли мое зрение», — раскрыла она.

