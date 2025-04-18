Блогершу раскритиковали из-за ужина за тысячу долларов

Independent: Блогершу Морин раскритиковали в сети из-за ужина за тысячу долларов

Блогершу Аделейн Морин раскритиковали в сети из-за рассказа о том, как она потратила почти тысячу долларов (около 82 тысяч рублей) на ужин на музыкальном фестивале Coachella. На это обратило внимание издание Independent.

Морин посетила престижный ресторан Nobu, где съела ужин в формате омакасе, который подразумевает, что блюда подаются на усмотрение повара. Стоимость двух таких ужинов составила 700 долларов. Кроме того, блогерша заказала несколько напитков. В счет также включили автоматические чаевые в 22 процента. В итоге Морин заплатила за ужин 945 долларов.

Однако блогерша назвала посещение ресторана опытом, который бывает раз в жизни. «Вы можете наслаждаться ужином в ресторане со звездой Мишлен, а прямо напротив вас сцена Quasar, где выступают многие артисты. Если правильно рассчитать время бронирования, можно буквально есть суши в Nobu, пока играет диджей Tiësto», — отметила она.

Однако в комментариях к рассказу пользователи TikTok обрушились на Морин с критикой, назвав ее пост оторванным от реальности. «Я едва могу позволить себе оплатить аренду...», «Никто из нас не может позволить себе даже продукты, не говоря уже о Coachella, не говоря уже о NOBU НА COACHELLA», — написали комментаторы.

Ранее звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка» Бринн Уитфилд раскрыла приблизительную сумму трат на доставку еды в неделю. По словам Уитфилд, в неделю на доставку еды она тратит приблизительно от двух до трех тысяч долларов США (примерно от 160 до 250 тысяч рублей).