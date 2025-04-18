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09:54, 18 апреля 2025Силовые структуры

Диспетчера «Жилищника» московского района арестовали за содействие терроризму

В Москве суд арестовал диспетчера «Жилищника» за содействие терроризму
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы арестовал диспетчера «Жилищника по району Зюзино» за содействие терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина будет под стражей до 15 июня. Дело по статье 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка, финансирование терроризма») в отношении женщины возбудили 15 апреля. Другие подробности не разглашаются.

По данным агентства, обвиняемая замужем, у пары есть несовершеннолетний ребенок. Ее муж и сын находятся в другой стране. Женщина работает в «Жилищнике» с 2018 года.

Ранее в Ростовской области осудили гражданина Украины за помощь террористической организации.

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