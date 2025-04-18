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15:54, 18 апреля 2025Мир

Европейский лидер поддержал усилия Трампа по Украине

Мелони в заявлении поддержала усилия Трампа по завершению конфликта на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддержала усилия президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, опубликованном на сайте Белого дома.

«США и Италия подчеркивают, что война на Украине должна быть завершена, и полностью поддерживают лидерство президента Трампа в достижении прекращения огня и обеспечении справедливого и устойчивого мира», — утверждается в документе.

Заявление было обнародовано по итогам переговоров Трампа и Мелони, которые состоялись 17 апреля в США. В ходе встречи главы США и Италии подтвердили свою приверженность целям НАТО и условились укреплять стратегическое партнерство в сфере безопасности, экономики и технологий.

Ранее в ходе встречи с американским лидером Мелони выразила желание «сделать Запад снова великим».

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