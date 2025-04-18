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17:45, 18 апреля 2025Спорт

Фетисов прокомментировал обвинения в сексуальном насилии в адрес Панарина

Депутат Фетисов выразил надежду, что обвинения в адрес Панарина — неправда
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения в сексуальном насилии в адрес российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов выразил надежду, что появившаяся информация — это неправда. «Артемий Панарин — талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики», — заявил он.

Ранее The Athletic сообщил, что экс-сотрудница «Рейнджерс» обвинила Панарина в сексуальном насилии. Отмечалось, что хоккеист вынудил ее прийти к нему в номер, после чего повалил ее на кровать. Она сумела оттолкнуть Панарина и уйти из номера.

Женщина покинула клуб в августе 2024 года. Она подписала соглашение с Панариным, которое включало в себя положение о неразглашении и об отказе от признания в совершении правонарушений.

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