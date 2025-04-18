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13:56, 18 апреля 2025Мир

Французский спецназ начал забастовку

TF1: Элитное подразделение французской полиции BRI объявило забастовку
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Элитное подразделение французской полиции, Бригада розыска и реагирования (BRI), объявило забастовку. Об этом сообщает телеканал TF1.

«Мы жертвуем всем: временем, когда работаем сверхурочно, личной жизнью. Но когда дело доходит до вознаграждения, про нас забывают», — заявил один из бастующих.

Полицейские начали забастовку на этой неделе и объявили, что она будет продолжаться до выполнения их требований. Как сообщили телеканалу представители профсоюза, сотрудники BRI настаивают на увеличении премий за переработки, а также требуют признания сложности и опасности их труда.

Ранее первая за почти 50 лет забастовка сотрудников полиции началась в Финляндии. Сообщается, что ее причиной послужили проблемы с повышением зарплат.

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