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13:12, 15 апреля 2025Мир

В Финляндии началась первая почти за 50 лет забастовка полицейских

Yle: В Финляндии началась первая почти за 50 лет забастовка сотрудников полиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / Reuters

В Финляндии началась первая почти за 50 лет забастовка сотрудников полиции из-за проблем с повышением зарплат. Об этом сообщает портал Yle.

«Сегодня, во вторник, в Западной Уусимаа началась двухдневная забастовка полицейских», — отмечается в материале.

Забастовка охватывает все отделения полицейского управления провинции Западная Уусимаа, включая главное управление в городе Эспоо, а также участки в общине Киркконумми, городах Лохья и Раасепори. Также в акции участвуют сотрудники тюрем Вантаа и Хямеенлинна.

По данным полиции, последняя забастовка сотрудников проводилась в 1976 году — 49 лет назад.

Менеджер по выдаче разрешений полицейского управления провинции Западная Уусимаа Эрика Карьялуото заявила, что из-за забастовки отделения полиции прекратили принимать граждан. По срочным вопросам жителей страны отправляют в участки Хельсинки или провинции Восточная Уусимаа.

Ранее в столице Сербии Белграде студенты во время акции протеста заблокировали вход к зданию госканала Радио и телевидение Сербии (РТС).

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