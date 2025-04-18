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10:12, 18 апреля 2025Мир

Франция и Британия ускорят создание контингента для Украины

Euractiv: Франция и Британия ускорят создание контингента для гарантий Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Великобритания и Франция ускорят создание европейского контингента в рамках гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

«Франция и Великобритания заявили, что планируют ускорить военное планирование европейских "сил поддержки" для обеспечения прекращения огня на Украине», — утверждается в публикации.

По данным портала, Париж продолжает выступать за проведение наземных операций, в то время как Лондон предлагает предоставить комбинацию воздушных и морских средств для поддержания режима прекращения огня. В материале подчеркивается, что главной проблемой остается отсутствие поддержки со стороны США в вопросе гарантий безопасности.

Ранее командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми заявил, что Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины.

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