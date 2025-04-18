Франция и Британия ускорят создание контингента для Украины

Euractiv: Франция и Британия ускорят создание контингента для гарантий Украине

Великобритания и Франция ускорят создание европейского контингента в рамках гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

«Франция и Великобритания заявили, что планируют ускорить военное планирование европейских "сил поддержки" для обеспечения прекращения огня на Украине», — утверждается в публикации.

По данным портала, Париж продолжает выступать за проведение наземных операций, в то время как Лондон предлагает предоставить комбинацию воздушных и морских средств для поддержания режима прекращения огня. В материале подчеркивается, что главной проблемой остается отсутствие поддержки со стороны США в вопросе гарантий безопасности.

Ранее командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми заявил, что Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины.