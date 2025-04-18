Аналитик Джерми назвал коалицию желающих по Украине коалицией слабых

Европе нечем обеспечить соблюдение гарантий безопасности для Украины, считает командир британского Королевского флота в отставке Стив Джерми. Он резко высказался о «коалиции желающих» на YouTube.

«Любые гарантии безопасности Украины от Европы просто бесполезны, для этого нужна сильная армия. (...) Это не коалиция желающих, а коалиция слабых», — высказался он. Эксперт добавил, что даже Соединенные Штаты отбросили эту идею из-за затратности и логистических сложностей.

Джерми предположил, что идея отпадет сама собой со временем, так как все больше людей начнут осознавать сложность плана в исполнении и большие издержки в случае провала. «Чем ближе мы будем к завершению конфликта, тем меньше будут вспоминать об этой идее», — отметил он.

Эксперт добавил, что в случае, если какие-либо государства примут решение разместить свои войска на Украине, они станут законными целями, и будут атакованы при первой возможности, в качестве примера для всей Европы.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Она призналась, что государства, входящие в объединение, обладают разными мнениями по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего переговоры пока не дали результатов.