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10:28, 18 апреля 2025Мир

Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

Рубио заявил, что уведомил Лаврова о конструктивном подходе Франции и Британии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien de Rosa / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе телефонного разговора уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о конструктивном подходе Франции и Великобритании. Его слова передает Reuters.

Рубио сообщил, что провел разговор с российским коллегой 17 апреля.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о состоявшемся телефонном разговоре Лаврова и главы Госдепа. По данным ведомства, глава МИД подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса.

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