Глава Госдепа раскрыл детали разговора с Лавровым

Рубио заявил, что уведомил Лаврова о конструктивном подходе Франции и Британии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе телефонного разговора уведомил министра иностранных дел России Сергея Лаврова о конструктивном подходе Франции и Великобритании. Его слова передает Reuters.

Рубио сообщил, что провел разговор с российским коллегой 17 апреля.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) России сообщило о состоявшемся телефонном разговоре Лаврова и главы Госдепа. По данным ведомства, глава МИД подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью устранения первопричин украинского кризиса.