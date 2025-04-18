Художник Valve подтвердил факт разработки Half-Life 3

Художник Valve Евгений Евстратий рассказал о разработке игры Half-Life 3

Концепт-художник Евгений Евстратий заявил, что Valve работает над продолжением Half-Life. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Подкаст CG Голоса».

Евстратий, который сотрудничает с Valve с 2023 года, признался, что был в офисе американской компании. «Не знаю, можно ли говорить или нет, но я был в комнате, где Half-Life 3 делают», — заметил специалист. По его словам, во время экскурсии по штаб-квартире компании ему не удалось посмотреть какие-либо изображения или демонстрацию игрового движка тайтла, но он уверен в факте разработки игры.

Автор отметил, что это не первая попытка Valve сделать Half-Life 3 — он допустил, что студия может снова заморозить проект, если возникнут трудности. «У них есть стандарт свой, ниже которого они не хотят делать, и если игра не отвечает стандартам — ее вполне могут заморозить или отменить», — рассказал художник.

Судя по LinkedIn, Евгений Евстратий сотрудничает со студией Valve в качестве концепт-художника. Однако он не работает непосредственно в штате компании.

Half-Life 3 — одна из самых ожидаемых игр в индустрии. Она должна была стать продолжением Half-Life 2, вышедшей в 2004 году. В 2020 году Valve представила VR-экшен Half-Life: Alyx, действие которой разворачивается в той же вселенной, что и HL2.

В феврале известный датамайнер Тайлер Маквикер обнаружил в коде игры Valve Dota 2 упоминание Half-Life 3. Специалист уверен, что долгожданная игра будет анонсирована в 2025 году.