Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 18 апреля 2025Мир

Иран выразил надежду на участие России в любом соглашении по ядерной программе

Аракчи: Иран надеется на участие России в любом соглашении по ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Иран надеется на участие России в любом возможном соглашении по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Аракчи, диалог между Ираном и США продолжается. «Надеемся, что Россия поможет на пути [переговоров по возобновлению договора СВПД]», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о готовности России содействовать переговорам Ирана и США по ядерной программе Тегерана. Он уточнил, что Москва будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

    Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

    Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

    Нашли скрытый резерв энергии в природе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

    Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

    109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

    Названа самая прибыльная сфера деятельности самозанятых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости