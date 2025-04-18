Иран выразил надежду на участие России в любом соглашении по ядерной программе

Аракчи: Иран надеется на участие России в любом соглашении по ядерной программе

Иран надеется на участие России в любом возможном соглашении по иранской ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Аракчи, диалог между Ираном и США продолжается. «Надеемся, что Россия поможет на пути [переговоров по возобновлению договора СВПД]», — сказал он.

Ранее Лавров заявил о готовности России содействовать переговорам Ирана и США по ядерной программе Тегерана. Он уточнил, что Москва будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Ирана.