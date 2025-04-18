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13:59, 18 апреля 2025Мир

Лавров заявил о готовности России содействовать переговорам США и Ирана

Лавров: Россия готова содействовать переговорам Ирана и США по ядерной программе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Россия готова содействовать переговорам Ирана и США по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встрчи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров рассказал, что президент России Владимир Путин остался очень доволен переговорами с Ираном. Министр также отметил, что ратифицированный три дня назад Договор о стратегическом партнерстве с Ираном наращивает прочный фундамент для взаимодействия между Москвой и Тегераном.

17 апреля Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Арагчи. Политики обсудили ход переговоров Ирана и США по вопросу иранской ядерной программы, а также вопросы продвижения двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

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