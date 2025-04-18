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19:04, 18 апреля 2025Наука и техника

Киеву поставят отвергнутые винтовки MK 556

«РГ»: Германия отправит Киеву отвергнутые автоматические винтовки MK 556
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reise Reise / Wikipedia

Германия поставит Киеву партию автоматических винтовок Haenel MK 556, которые были отвергнуты Берлином. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

«В новом пакете военной помощи, предоставляемом властями ФРГ киевскому режиму, сообщается об отправке двух партий стрелкового оружия: автоматических винтовок G3 и MK 556», — рассказывает издание.

MK 556 выбыла из конкурса на поставку новой штурмовой винтовки бундесверу в 2021 году. Производителя оружия обвинили в нарушении патентных прав.

Винтовку под патрон 5,56х45 миллиметров НАТО разработали в 2020 году. Она может нести стволы длиной от 266 до 408 миллиметров. MK 556 оснащена складным механическим прицелом и планками Пикатинни для установки альтернативных прицельных приспособлений.

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