В России высказались о контроле над кибермошенниками

Ющенко рассказал о взаимодействии банков и госорганов по вопросу кибермошенников

В России принят Федеральный закон, который поможет в борьбе с кибермошенничеством, рассказал первый зампред комитета по информационным технологиям Александр Ющенко. О контроле над аферистами депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Первый определенный шаг сделан: принят Федеральный закон, который поможет в этой борьбе Александр Ющенко первый зампред комитета по информационным технологиям

«Создана отдельная база, в которую входят и государственные органы власти, и банки, чтобы это дело можно было контролировать. Необходимо предлагать технологические возможности для того, чтобы блокировать мошенничество, которое сегодня распространяется. А что касается тех, кто уже совершил мошенничество, это подходит под статьи Уголовного кодекса: либо это мошенничество, либо это грабеж», — сообщил Ющенко.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Закон предусматривает обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, возможность отказа от рекламных обзвонов и сообщений, а также запрет государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры. Согласно документу, в стране будет создана госинформсистема, которая будет хранить данные мошенников, в том числе записи их голосов и номера телефонов.

Помимо этого, закон дает россиянам возможность ввести запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и их передачу третьим лицам, за исключением близких родственников.