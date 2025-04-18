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13:02, 18 апреля 2025Бывший СССР

Кремль рассказал о прогрессе по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Прогресс по конфликту на Украине уже есть, но впереди много обсуждений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Определенный прогресс в урегулировании конфликта на Украине уже есть, но сторонам еще предстоят сложные переговоры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы считаем, что определенный прогресс, собственно, можно уже констатировать. (...) Но, конечно же, впереди еще много сложных обсуждений», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о вероятности выхода США из процесса мирного урегулирования конфликта на Украине и рассказал о достижении прогресса в переговорах. Пресс-секретарь президента связал достижения в урегулировании с временным мораторием на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал условие отказа от попыток примирить Россию и Украину. По словам Рубио, в настоящее время США «подошли к моменту, когда нужно решить, возможно ли» завершение боевых действий.

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