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02:36, 18 апреля 2025Экономика

Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причина ввода ограничений не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В феврале военный эксперт Василий Дандыкин допускал, что украинские войска могут ударить по Крымскому мосту на фоне идущих переговоров России и США. Он заявлял, что не стоить считать, что Киев оставил планы атаковать мост, так как его беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

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