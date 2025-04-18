Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:31, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Лазарева пошутила об исключении «Талибана» из списка террористических организаций

Телеведущая Лазарева пошутила о приостановке запрета движения «Талибан» в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поиронизировала над приостановкой запрета на деятельность «Талибана» (на текущий момент движение все еще остается в списке террористических организаций) в России и его исключением из списка террористических организаций. Пост на эту тему она разместила в Telegram-канале.

Лазарева репостнула мем, на котором изображены сидящие у подъезда бабушки и талибы с оружием в руках. «Сразу видно, что вы хорошие ребята, не то, что эта Танька Лазарева из второго подъезда», — гласит надпись на изображении.

«Потому что я из первого подъезда», — пошутила телеведущая, комментируя мем.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов объяснил преимущество решения сменить статус «Талибана» в России. По его словам, такая мера снимает препятствия на пути нормализации отношений Москвы и Кабула.

17 апреля стало известно, что Верховный суд РФ приостановил действие запрета движения «Талибан» в России. В Генпрокуратуре добавили, что движение также исключено из списка террористических организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший урок мира». Во Франции заявили, что представители США унизили Макрона на переговорах

    Зеленский ввел санкции против певца SHAMAN

    Спасатели наткнулись на разлагающееся тело туриста у подножия скалы во Вьетнаме

    Игравший за московские клубы хоккеист сборной Латвии выступил против допуска России до ОИ

    Нашли скрытый резерв энергии в природе

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Биржевая стоимость бензина достигла максимума с начала года

    Укрывавшая раненых российских военных жительница Суджи рассказала о спасшей их легенде

    109-летняя женщина назвала два продукта из супермаркета причиной долголетия

    Названа самая прибыльная сфера деятельности самозанятых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости