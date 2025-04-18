Доктор Мясников назвал позором один поступок врачей

Мясников раскритиковал врачей, которые не измеряют давление пациентам на приеме

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал позором один поступок медработников. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он раскритиковал специалистов, которые не измеряют давление пациентам на приеме. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников спросил у зрителей в студии, измеряли ли им давлении на приеме у врача. Когда он узнал, что некоторым из них этого не делали, то возмутился. «Я не очень понимаю, как можно прийти к врачу и не померить давление. (...) Это неправильно, это позор, это должностное преступление», — заявил доктор.

Телеведущий подчеркнул, что на каждом приеме врач должен измерять артериальное давление, даже если человек не жалуется на проблемы с сердцем.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» предупредил об опасных заболеваниях, протекающих без каких-либо симптомов. Специалист рассказал, что большинство болезней печени выявляются только при врачебном осмотре.