Британский журнал The Economist неожиданно признал, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение узурпируют власть на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя публикацию журнала в соцсети Х.
«После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени», — отметил профессор.
По словам Дизена, западной общественности долгое время внушали идею, что поддержка Киева подразумевает оправдание уничтожения демократии на Украине.
Ранее The Economist опубликовал статью, в которой сообщил о росте монополизации власти Зеленского.