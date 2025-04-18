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17:22, 18 апреля 2025Мир

На Западе высказались о признании узурпации власти на Украине

Профессор Дизен: Economist внезапно признал, что Зеленский узурпирует власть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Британский журнал The Economist неожиданно признал, что украинский лидер Владимир Зеленский и его окружение узурпируют власть на Украине. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, комментируя публикацию журнала в соцсети Х.

«После стольких лет жестокого правления The Economist внезапно признал, что Зеленский — не Черчилль нашего времени», — отметил профессор.

По словам Дизена, западной общественности долгое время внушали идею, что поддержка Киева подразумевает оправдание уничтожения демократии на Украине.

Ранее The Economist опубликовал статью, в которой сообщил о росте монополизации власти Зеленского.

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