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20:38, 18 апреля 2025Наука и техника

Назван простой способ защититься от инфекций

Translational Psychiatry: Здоровый сон может снижать риск тяжелых инфекций
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Diana.grytsku / Freepik

Здоровый сон может снижать риск тяжелых инфекций — к такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные почти 400 тысяч человек. Исследование опубликовано в Translational Psychiatry.

В течение 13 лет специалисты Южного медицинского университета в Китае наблюдали за участниками британской базы данных UK Biobank. В исследование вошли более 397 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет. Учитывались не только данные о болезнях, но и качество сна: его продолжительность, регулярность, наличие бессонницы и дневной сонливости.

Оказалось, что у людей с хорошими показателями сна риск госпитализации с инфекционными заболеваниями был в среднем на 12 процентов ниже. Для сепсиса снижение составило 9 процентов, для инфекций печени — 20 процентов. Эффект особенно выражен у людей младше 60 лет.

Авторы подчеркивают: самые важные факторы — это полноценная продолжительность сна (семь-восемь часов) и ранний подъем. Именно они чаще всего коррелировали с защитой от инфекций.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, его выводы подтверждают важность сна для иммунной системы. Ученые призывают не игнорировать качество ночного отдыха, особенно в условиях высокой заболеваемости.

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