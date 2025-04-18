Назван простой способ защититься от инфекций

Translational Psychiatry: Здоровый сон может снижать риск тяжелых инфекций

Здоровый сон может снижать риск тяжелых инфекций — к такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные почти 400 тысяч человек. Исследование опубликовано в Translational Psychiatry.

В течение 13 лет специалисты Южного медицинского университета в Китае наблюдали за участниками британской базы данных UK Biobank. В исследование вошли более 397 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет. Учитывались не только данные о болезнях, но и качество сна: его продолжительность, регулярность, наличие бессонницы и дневной сонливости.

Оказалось, что у людей с хорошими показателями сна риск госпитализации с инфекционными заболеваниями был в среднем на 12 процентов ниже. Для сепсиса снижение составило 9 процентов, для инфекций печени — 20 процентов. Эффект особенно выражен у людей младше 60 лет.

Авторы подчеркивают: самые важные факторы — это полноценная продолжительность сна (семь-восемь часов) и ранний подъем. Именно они чаще всего коррелировали с защитой от инфекций.

Хотя исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, его выводы подтверждают важность сна для иммунной системы. Ученые призывают не игнорировать качество ночного отдыха, особенно в условиях высокой заболеваемости.