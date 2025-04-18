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06:31, 18 апреля 2025Наука и техника

Названы худшие танки США

19FortyFive назвало авиадесантный M551 Sheridan одним из худших танков США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: AP

Легкий авиадесантный танк M551 Sheridan, которые разработали в 1960-е годы, стал одним из худших танков США в истории. Самые неудачные образцы американской бронетехники назвало издание 19FortyFive.

В разгар холодной войны американские военные захотели получить легкий танк для повышения огневой мощи воздушно-десантных войск. По словам автора, это было хорошей идеей, поскольку тяжелое вооружение могло бы позволить десантникам эффективно захватывать важные цели в тылу противника.

Однако легкий танк оказался неудачной машиной. «Проблема заключалась в том, что шасси было слишком легким, и когда пушка стреляла, танк отрывался от земли, что могло привести к травмированию экипажа. Башня также была тонкой и имела легкую алюминиевую броню», — пишет издание.

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Кроме того, алюминиевый корпус M551 мог сгореть при попаданиях. Еще одним недостатком «Шеридана» стала посредственная скорострельность — около двух выстрелов в минуту. Поэтому после 1978 года большую часть M551 сняли с вооружения. Легкая машина могла вести огонь противотанковыми ракетами и снарядами калибра 152 миллиметра.

Помимо M551, в список худших танков США включили M3 Lee и M3 Stuart времен Второй мировой войны, а также опытный танк MBT-70.

Ранее в апреле издание 19FortyFive писало, что программа создания MBT-70, над которой США и Германия работали во время холодной войны, оказалась провалом, но смогла повлиять на современную бронетехнику.

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