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15:02, 18 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Москвичей предупредили о резком похолодании

Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о похолодании с 23 апреля
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аномально теплая погода в Москве сменится резким похолоданием уже в следующую среду, 23 апреля, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура, по его словам, может упасть на 10 градусов.

«До конца этой недели погода останется не просто теплой, а аномально теплой, температура будет подниматься до 23-25 градусов. Это выше нормы на 7-8 пунктов. С большой степенью вероятности, 19, 20 и 21 апреля будут побиты температурные рекорды», — сказал метеоролог.

Но уже со вторника, 22 апреля, произойдет изменение циркуляции воздушных масс, из-за чего дневные температуры опустятся до 17-20 градусов, ночные — до 10, предупредил Вильфанд.

«В среду, 23 апреля, будет уже около 3-8 градусов ночью, 10-15 — днем. И до 27 апреля погода останется такой, облачной, с прояснениями, местами небольшим дождем. Это кажется резким похолоданием, но на самом деле погода просто придет в норму. Станет такой, какой и должна быть в этой декаде апреля», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в выходные, 19 и 20 апреля, в столице наступит июльская погода. По ночам температура составит плюс 10-15 градусов Цельсия, в дневные часы воздух разогреется до плюс 21-26 градусов.

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