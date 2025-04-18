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18:31, 18 апреля 2025Силовые структуры

Полковника МВД осудят за расправу над егерем на охоте

Под Рязанью будут судить экс-замглавы угрозыска за убийство егеря на охоте
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Сараевский районный суд Рязанской области рассмотрит дело в отношении бывшего замначальника управления уголовного розыска регионального управления МВД Виталия Цыплакова и еще семи мужчин, расправившимися с егерем на охоте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Восемь фигурантов в зависимости от роли обвиняются по статье 105 («Убийство»), статье 258 («Незаконная охота»), статье 226 («Хищение оружия») и 316 («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений») УК РФ.

Цыплаков участвовал в незаконной охоте на лося, которая проходила недалеко от села Собчаково 24 февраля 2024 года. Компания из восьми человек отправилась утром в лес на пяти снегоходах, откуда вскоре вернулись с добычей, на которую никто из охотников не имел разрешения. Во время мероприятия пропал мужчина. Его привлекли к охоте в качестве егеря, он выполнял функции загонщика.

Участники охоты уверяли правоохранителей, что ничего криминального во время нее не произошло, а загонщик куда-то ушел, никого не предупредив. Позже на мусорной свалке недалеко от деревни Морозовы Борки в Рязанской области было обнаружено тело. Летальным для егеря стало ранение в сердце пулей 12-го калибра, идентичной тем, что использовал на охоте Цыплаков. После расправы егеря несколько дней прятали в охотничьем домике, плотно обернув его синей полиэтиленовой пленкой.

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