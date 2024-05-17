Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 17 мая 2024Силовые структуры

На свалке под Рязанью нашли тело егеря. Мужчину на охоте застрелил полковник МВД

«Ъ»: под Рязанью нашли тело егеря, убитого на охоте экс-замглавы УГРО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На мусорной свалке недалеко от деревни Морозовы Борки в Рязанской области обнаружено тело егеря Сергея Пентелина. Мужчина пропал во время охоты с участием бывшего замначальника управления уголовного розыска регионального управления МВД Виталия Цыплакова.

На место захоронения указал арестованный по обвинению в расправе экс-полицейский. Следователи больше недели разыскивали егеря, в результате обнаружив тело на глубине трех метров под мусором. Вместе с ним были закопаны сани, на которых мужчину перевозили.

Следователи также установили, что после убийства тело Пентелина несколько дней прятали в охотничьем домике, плотно обернув его синей полиэтиленовой пленкой. Летальным для егеря стало ранение в сердце пулей 12-го калибра, идентичной тем, что использовал на охоте Цыплаков. Вместе с ним по обвинению в расправе арестован бывший коллега Станислав Костин.

Егерь пропал во время незаконной охоты на лося

Цыплаков вместе с Костиным участвовали в незаконной охоте на лося, которая проходила недалеко от села Собчаково 24 февраля.

Компания из восьми человек отправилась утром в лес на пяти снегоходах, откуда вскоре вернулись с добычей, на которую никто из охотников не имел разрешения. Во время мероприятия пропал Пентелин. Его привлекли к охоте в качестве егеря, он выполнял функции загонщика.

Материалы по теме:
35 лет одному из самых громких побегов в истории России. Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
35 лет одному из самых громких побегов в истории России.Как заключенные пять часов держали в страхе целый город?
12 мая 2024
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки. Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки.Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
15 мая 2024

По факту пропажи мужчина вскоре возбудили уголовное дело. Участники охоты, в свою очередь, уверяли правоохранителей, что ничего криминального во время нее не произошло, а загонщик куда-то ушел, никого не предупредив. Следователи, в свою очередь, не поверили данным объяснениям, и 7 мая Цыплаков и Костин были задержаны, а затем арестованы на два месяца.

Цыплакову инкриминировано убийство егеря (ст. 105 «Убийство»), а также участие в незаконной охоте (ст. 258 «Незаконная охота») Уголовного кодекса (УК) РФ. Костин, помимо участия в незаконной охоте, обвиняется в укрывательстве преступления (ст. 316 «Укрывательство преступлений») УК. Другим участникам охоты предъявлены обвинения по 258-й статье.

Сейчас следователи выявляют лиц, причастных к сокрытию тела убитого егеря, так как убеждены, что без использования специальной техники захоронить Пентелина на такой глубине было невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      Кулеба отказался отвечать на вопрос об участии Турции и Китая в мирном саммите

      Россиянам раскрыли страны ЕС, которые чаще отказывают в шенгене

      Забивший до смерти солистку российской группы арестован

      Российским ракетчикам пришли письма из Вашингтона

      Индекс Мосбиржи подскочил до максимума с февраля 2022 года

      В Британии заявили о значительном численном преимуществе российской армии

      Россиян предупредили о риске подхватить опасную болезнь на даче

      Поисковики нашли уникальную радиостанцию с сюрпризом времен войны

      Бежавшая от семьи и уехавшая из России чеченка попросила ее не искать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше