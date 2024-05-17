На свалке под Рязанью нашли тело егеря. Мужчину на охоте застрелил полковник МВД

«Ъ»: под Рязанью нашли тело егеря, убитого на охоте экс-замглавы УГРО

На мусорной свалке недалеко от деревни Морозовы Борки в Рязанской области обнаружено тело егеря Сергея Пентелина. Мужчина пропал во время охоты с участием бывшего замначальника управления уголовного розыска регионального управления МВД Виталия Цыплакова.

На место захоронения указал арестованный по обвинению в расправе экс-полицейский. Следователи больше недели разыскивали егеря, в результате обнаружив тело на глубине трех метров под мусором. Вместе с ним были закопаны сани, на которых мужчину перевозили.

Следователи также установили, что после убийства тело Пентелина несколько дней прятали в охотничьем домике, плотно обернув его синей полиэтиленовой пленкой. Летальным для егеря стало ранение в сердце пулей 12-го калибра, идентичной тем, что использовал на охоте Цыплаков. Вместе с ним по обвинению в расправе арестован бывший коллега Станислав Костин.

Егерь пропал во время незаконной охоты на лося

Цыплаков вместе с Костиным участвовали в незаконной охоте на лося, которая проходила недалеко от села Собчаково 24 февраля.

Компания из восьми человек отправилась утром в лес на пяти снегоходах, откуда вскоре вернулись с добычей, на которую никто из охотников не имел разрешения. Во время мероприятия пропал Пентелин. Его привлекли к охоте в качестве егеря, он выполнял функции загонщика.

По факту пропажи мужчина вскоре возбудили уголовное дело. Участники охоты, в свою очередь, уверяли правоохранителей, что ничего криминального во время нее не произошло, а загонщик куда-то ушел, никого не предупредив. Следователи, в свою очередь, не поверили данным объяснениям, и 7 мая Цыплаков и Костин были задержаны, а затем арестованы на два месяца.

Цыплакову инкриминировано убийство егеря (ст. 105 «Убийство»), а также участие в незаконной охоте (ст. 258 «Незаконная охота») Уголовного кодекса (УК) РФ. Костин, помимо участия в незаконной охоте, обвиняется в укрывательстве преступления (ст. 316 «Укрывательство преступлений») УК. Другим участникам охоты предъявлены обвинения по 258-й статье.

Сейчас следователи выявляют лиц, причастных к сокрытию тела убитого егеря, так как убеждены, что без использования специальной техники захоронить Пентелина на такой глубине было невозможно.