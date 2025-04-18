Премьер Великобритании поговорил с Трампом

Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом Украину, Иран и борьбу с хуситами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили идущие переговоры по торговой сделке между двумя странами. Кроме того, политики затронули ситуацию на Украине, Иран и борьбу с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене.

Переговоры прошли на следующий день после встречи представителей США, Франции, Германии, Британии и Украины в Париже.

Ранее Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов будут остановлены, когда они прекратят обстрелы военных кораблей США и перестанут представлять угрозу свободе судоходства.