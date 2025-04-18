Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:19, 18 апреля 2025Мир

Премьер Великобритании поговорил с Трампом

Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом Украину, Иран и борьбу с хуситами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стороны обсудили идущие переговоры по торговой сделке между двумя странами. Кроме того, политики затронули ситуацию на Украине, Иран и борьбу с шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене.

Переговоры прошли на следующий день после встречи представителей США, Франции, Германии, Британии и Украины в Париже.

Ранее Дональд Трамп заявил, что атаки на хуситов будут остановлены, когда они прекратят обстрелы военных кораблей США и перестанут представлять угрозу свободе судоходства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Раскрыта стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

    Боярского госпитализировали после падения

    Розенбаум охарактеризовал Зеленского после попадания под санкции

    Трамп не стал называть сроки завершения украинского конфликта

    Премьер Великобритании поговорил с Трампом

    Российские войска продвинулись на купянском направлении

    Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

    Врач предупредила россиян об опасности токсичного бодипозитива

    Многодетный отец перешел на грудное молоко для оздоровления организма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости