Приложение Т-Банка вновь стало доступно в App Store

Приложение Т-Банка стало доступно в App Store под названием Freelance Case

Официальное приложение Т-Банка вновь стало доступно в AppStore. Об этом кредитная организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — говорится в публикации.

Приложение называется Freelance Case. В банке подчеркнули, что его могут удалить из App Store в любой момент, и посоветовали пользователям скачать приложение, пока оно доступно.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о поддельных банковских приложениях. В компании рассказали, что под видом банковского приложения пользователь может установить вредоносное ПО, способное, в частности, перехватывать одноразовые коды из эсэмэс-сообщений.