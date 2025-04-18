Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:20, 18 апреля 2025Интернет и СМИ

Приложение Т-Банка вновь стало доступно в App Store

Приложение Т-Банка стало доступно в App Store под названием Freelance Case
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Официальное приложение Т-Банка вновь стало доступно в AppStore. Об этом кредитная организация сообщила в своем Telegram-канале.

«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — говорится в публикации.

Приложение называется Freelance Case. В банке подчеркнули, что его могут удалить из App Store в любой момент, и посоветовали пользователям скачать приложение, пока оно доступно.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о поддельных банковских приложениях. В компании рассказали, что под видом банковского приложения пользователь может установить вредоносное ПО, способное, в частности, перехватывать одноразовые коды из эсэмэс-сообщений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина впервые с начала СВО нацелилась на важный российский порт. Его атаковали способным обходить системы ПВО дроном

    Лавров рассказал о впечатлениях Путина от переговоров с Ираном

    Популярная модель снялась топлес для журнала

    Хинштейн прокомментировал ситуацию вокруг Корпорации развития Курской области

    Двигатель самолета со 134 пассажирами загорелся во время полета

    Тела брошенных в Курской области солдат ВСУ сняли на видео

    Приложение Т-Банка вновь стало доступно в App Store

    Экс-директору челябинского завода дали условный срок за педофилию

    Задержание готовившего теракт в Новороссийске агента СБУ попало на видео

    Заявление губернатора по поводу техники РЭБ в Ленобласти оказалось фейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости