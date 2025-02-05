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11:27, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанных с банковскими приложениями опасностях

Мошенники обманным путем подписывают россиян на платные сервисы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Злоумышленники обманывают россиян с помощью поддельных банковских приложений, заражая устройство шпионским программным обеспечением (ПО). Об опасностях, связанных с такими программами, предупредила «Лаборатория Касперского» в Telegram.

В компании предупредили, что под видом банковского приложения пользователь может установить вредоносное ПО, перехватывающее одноразовые коды из СМС и другую конфиденциальную информацию, или скамерские приложения. Эксперты добавили, что в таких приложениях также содержатся ссылки на страницы, в которых утверждается, что на них можно сделать инвестицию или получить выплату. Если человек введет там личные данные, они попадут в руки злоумышленников.

Кроме того, мошенники могут подписать пользователя на платные сервисы обманным путем, добавили в «Лаборатория Касперского». Также вредоносные приложения способны показывать скрытую или нежелательную рекламу в тех окнах, которые пользователь не видит. О том, что на телефоне установлена подобная программа, может говорить быстрый расход аккумулятора, подчеркнули киберэксперты.

Ранее россиян предупредили, что в некоторых приложениях AppStore и Google Play может быть встроен вирус. Отмечалось, что вредоносное ПО анализирует изображения в галерее с помощью нейросети и может передать мошенникам личные данные.

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