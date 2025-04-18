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09:28, 18 апреля 2025Россия

Путин внес изменения в указ о военной форме

Путин внес изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб, утвержденные в 2010 году. Соответствующий документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, вводятся новые правила для знаков различия по воинским званиям для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе органов Федеральной службы безопасности и Главного управления специальных программ президента.

Кроме того, для старших и младших офицеров предусмотрены изменения в ношении погон в зависимости от ведомства и типа службы. В указе прикреплена информация о полевой экипировке для военнослужащих различных ведомств, включая разведку и ФСБ.

Ранее Путин призвал интегрировать дроны в разведывательно-ударный контур.

ЖЗЛ
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