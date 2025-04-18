Раскрыты подробности боев в селе Горналь

ТАСС: В селе Горналь идут ожесточенные бои, ВС России выбивают ВСУ из монастыря

В селе Горналь Курской области в настоящий момент идут ожесточенные бои. Подробности боев ТАСС раскрыл источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы (ВС) России выбивают украинских военных с территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали ряд строений на территории монастыря. В то же время источник ТАСС отметил, что российские бойцы добились определенных успехов в районе монастыря.

Штурм комплекса, названного последним укрепрайоном Украины в регионе, начался 11 апреля. На территории мужского монастыря заблокированы около 300 бойцов ВСУ.