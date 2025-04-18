Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 18 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска продвинулись на купянском направлении

RusVesna: Российские войска вошли в Малую Шпаковку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись на купянском направлении и вошли в Малую Шпаковку. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Российские войска продолжают продавливать оборону ВСУ (Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру»), заняв обширный участок южнее недавно освобожденного Западного и даже ворвавшись в Малую Шпаковку», — говорится в публикации.

Отмечается, что заход российских войск подтверждают также украинские аналитические ресурсы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал о взятии российскими военными позиций ВСУ северо-западнее Новомлынска. По его словам, тогда же российские войска продвинулись в районе населенных пунктов Малая Шпаковка и Кондрашовка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти российского региона предупредили о недопустимости публичных намазов. Кадыров возмущен

    Трамп не стал называть сроки завершения украинского конфликта

    Российские войска продвинулись на купянском направлении

    Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

    Врач предупредила россиян об опасности токсичного бодипозитива

    Многодетный отец перешел на грудное молоко для оздоровления организма

    Блогерша попыталась приготовить сок и попала в больницу с ожогами

    Мать звезды «Один дома» набрала миллионные долги и живет в нищете

    Нейросеть Маска подтвердила неправомерное задержание священника в Молдавии

    Торговая война нанесла еще один удар по корпорации Boeing

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости